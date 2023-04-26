Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği konteyner kentler depremzedelere umut oldu

'İSTANBUL'DAN EN FAZLA YARDIM TIRI GÖNDEREN İLÇE OLDUK'

Yedi konteyner kentte yaklaşık iki bin konteynerin hak sahibi ailelere teslim edileceğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bir hemşehriniz olarak depremin ilk gününden itibaren tüm imkânlarımızla yanınızda olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İstanbul'dan en fazla yardım tırı gönderen ilçe olduk. Sizlere yaşam alanları oluşturmak için konteyner kentlerimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız. Çok büyük bir afet yaşadık. Bu süreci el birliği ile aşacağız. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın, ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.