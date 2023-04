Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na yüklendi: PKK havarisi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Diriliş Meydanı ve Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarında konuştu. "En acil birinci gündemimiz depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim etmektir" diyen Bahçeli, ikinci acil gündemlerinin sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, genişletmek ve her kesime yaymak olduğunu dile getirdi. Bahçeli, üçüncü gündemlerinin terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü millet ve ülkenin gündeminden tamamıyla çıkarmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:CHP'den İyi Parti'ye, DEVA'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır.Başbakan olacağım propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar, kendi partisinde ne ülkücü bırakmış, ne de milliyetçiye tahammül etmiştir.Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun havarisi ve destekçisidir. Terörist Duran Kalkan 'CHP'ye ve İyi Parti'ye her desteği vereceğiz' diyor. Verseniz ne yazar vermeseniz ne çıkar, hepinizin hesap vereceği günler yakındır.FETÖ'cüler, bölücüler, dünün Ali Diboları, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları, CHP ve İyi Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmişlerdir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan, esrarkeşlerden temiz para alacağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu ve siyasi kadrosu utanmadan sıkılmadan ABD'yi tatmin edeceklerini açıklıyor.Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır. CHP ile İyi Parti, ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır.Öncelikle çözülmesi gereken muhalefet sorunudur. Her güzel hizmeti karalamanın adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Kılıçdaroğlu boş yere yalan mesaisine girmesin. Devlet ve milletiyle Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusuna sahip çıkacaktır.Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'ın tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür. Küresel vicdan enkazdadır.