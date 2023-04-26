Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235'i kadın, 444'ü erkek 679 aşçı, 1118'i kadın, 853'ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746'sı kadın, 1091'i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak.