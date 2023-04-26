Eski eşinin sevgilisini öldürdü

DENIZLİ'DE Halil İbrahim O. (44), eski eşinin sevgilisi Doğan Göktaş'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü. Dün saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde yaşanan olayda Halil İbrahim O., eski eşinin sevgilisi Doğan Göktaş'a ait pastaneye geldi. Tabancayla eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu Göktaş'a 7 el ateş eden Halil İbrahim O., olay yerinden kaçtı. 4 kurşunla ağır yaralanan Göktaş, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi Anafartalar Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı. Öldürülen Göktaş ile Halil İbrahim O.'nun boşandığı eşinin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. DHA