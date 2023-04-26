Genel müdür ‘mevcutlu getirilecek’

Denizbank'ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini, "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Şikayetçi olan müştekilerin Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapması üzerine savcılık harekete geçti. Savcılık, Ateş ve Aydoğdu'nun 'mevcutlu' olarak yani polis eşliğinde savcılığa getirilmesi için ikametlerinin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine talimat verdi.Galatasaraylı eski milli futbolcu Selçuk İnan da Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın hedefindeki isimlerden biri oldu. Florya eski Şube Müdürü Seçil Erzan'a parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar veren İnan, bunun 1.5 milyon dolarını geri alamadı. Bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olan hatta tutuklanmasını bile talep eden Selçuk İnan savcılığa verdiği ifadede, Erzan'ı 2011'den beri tanıdığını söyledi.Süreç içerisinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu dile getiren Selçuk İnan, "Şüpheli bana, Denizbank'ın kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona yatırılması durumunda kâr payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Ateş ve Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi" dedi.İnan ifadesinde, yaklaşık 4 milyon doları, şube müdürünün odasında kendisine verdiğini dile getirdi. Erzan'ın yaklaşık 2 milyon doları, süreç içerisinde "fonun elde ettiği asıl alacak" ve "kâr payı" diye bankada kendisine iade ettiğini de söyleyen İnan, ana parasından geriye kalan yaklaşık 1.5 milyon dolar alacağının kaldığını aktardı. İnan, "Bana bu paranın bankaya yatırıldığına dair ıslak imzalı ve kaşeli resmi belgeler Seçil Erzan tarafından verilmiştir. Sonrasında Erzan, 6 ay boyunca telefonlarıma çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen bugün, yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmetine geçirildiğini anladık" dedi.Bu esnada Erzan'ın kuzeniyle bile irtibata geçtiğini dile getiren İnan, "Bu arada banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan'ı almış ve 3 gün yanında tutmuş, elinden bütün dosyaları almış ve müfettiş raporuna kendilerini sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı beyanda bulundurtmuşlar, sonra Seçil Erzan'ı teslim etmişler. Buna ilişkin elimizde ses kayıtları mevcuttur" ifadelerini kullandı.Bankanın ve iki yöneticinin sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını sözlerine ekleyen İnan ifadesini devamında, Seçil Erzan ve iki yöneticinin hep birlikte paraları zimmetlerine geçirdiklerini düşündüğünü savcılıkla paylaşarak, "Şikayetçiyim. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde arama yapılarak suç delillerine el konulmasını, şüphelilerin tutuklanmasını ve emsal mahiyette şüphelilerin cezalandırılmalarını talep ediyorum. Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez. Ben bankaya ve yöneticilerine duyduğum güven nedeniyle bu parayı verdim. Zararımın giderilmesini talep ediyorum" dedi.Şikayetçi olan bir diğer isim de eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak oldu. Ağabeyinin kendisini arayarak yaklaşık 4 milyon doları tek seferde, Seçil Erzan'ın şubedeki odasında teslim ettiğini söyleyen Çolak da "Ben Hakan Ateş'in, Mehmet Aydoğdu'nun ve Seçil Erzan'ın hep birlikte bu parayı zimmete geçirdiklerini düşünüyorum. Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez" şeklinde ifade vererek iki banka yöneticisi ve Erzan'dan şikayetçi oldu.