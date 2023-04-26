Güzeltepe Cemevi’nin temeli törenle atıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Güzeltepe Cemevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken törende yaptığı konuşmada, "Güzeltepe Pir Sultan Abdal Derneği çok emek verdi. Nihayetinde bölgemizin kültürel değerlerini, inançlarını bundan sonraki kuşaklara rahat aktarabileceği ortamların hazırlanması yerel yönetimlerin asli vazifelerinden bir tanesidir. Hepinize hayırlı olsun" dedi.Güzeltepe Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abuzer Çetinkaya da "Sayın Başkanımız bize söz verdi ve bir yılı doldurmadan verdiği sözü yerine getirdi. Başta kendilerine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."