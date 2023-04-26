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Giriş Tarihi: 26.4.2023

HDP’liler, evlat nöbeti tutan babayı dövdü

SABAH
HDP’liler, evlat nöbeti tutan babayı dövdü
Diyarbakır'da kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, Yeşil Sol Parti/ HDP'lilerin saldırına uğradı. 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş'ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırdı.



2019'da dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır anneleri ile birlikte oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Begdaş, "Yeşil Sol Parti yani HDP'liler, Ofis Sanat Sokağı'nda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıyordu. Ben de yakınlardaydım. Bu sırada içlerinden biri 'Bizi sen mi şikayet ettin' diyerek hakaret etti. Üzerime yürüdüler. 15-20 kişi beni darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle kurtuldum. Bu sırada gazetecilere de saldırdılar" dedi.
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HDP’liler, evlat nöbeti tutan babayı dövdü
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