Hürjet göklerde

Türkiye'nin savuma sanayii projelerinden biri daha hayata geçirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Hürjet ilk uçuşunu yaptı. Türkiye'nin ilk jet motorlu askeri uçağı olan eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, 26 Aralık 2022'de ilk enerji verme testini başarıyla geçmişti. 30 Ocak'ta ilk kez motoru başarılı bir şekilde çalıştırılan ve 18 Mart itibarıyla taksi testleri için pistle buluşan Hürjet, dün ilk uçuşunu yaptı.TUSAŞ'a komşu olan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan pilotuyla kalkış yapan Hürjet, bir müddet havada kaldıktan sonra başarıyla inişini yaptı. Piste ilk uçuşu için 07.35'te havalanan Hürjet, bu uçuşta 26 dakika havada kalarak uçuşunu emniyetli bir şekilde tamamladı. Test boyunca 14 bin feet irtifaya çıkan Hürjet, 250 knot hava süratine ulaştı. Hürjet tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalışarak ve ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. İlk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında jet eğitim uçağı versiyonu, akrotim gösteri uçağı versiyonu, harbe hazırlık uçağı versiyonu, red aircraft versiyonu ve uçak gemisi versiyonları bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.