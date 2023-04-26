İnce’den CHP’li trollere tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı bileşenlerine sosyal medya üzerinden seslenerek, partisi ve kendisine yönelik yapılan itibar operasyonlarını durdurun uyarısı yaptı. İnce, paylaşımında Millet ittifakı'na seslenerek, kendisine yönelik iftiralara son verdirilmesi çağrısında bulunarak, "Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!" ifadelerini kullandı.