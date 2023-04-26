İstinaf mahkemesi yanlıştan döndü

SuriyeAfrin'de Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 2018 yılında silah arkadaşları ile birlikte şehit düşen Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'a (23) sosyal medyada küfür dolu hakaretlerde bulunan Erkan Abdioğlu'na (40) 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan verilen 'iyi hal' indirimi ile 11 ay 20 gün hapis cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılının Mart ayında, TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâat bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, 'Bu o.ç. nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle' diyerek yorumda bulundu. Bu yorumu gören aile Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Abdioğlu, 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyip, Abdioğlu'nun 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti. SABAH'ın gündeme getirdiği bu karar taraflı tarafsız her kesimin vicdanını sızlattı.Koç ailesi verilen bu kararı istinafa taşıdı. Dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, kararı bozdu. Ceza Dairesi kararında, Abdioğlu hakkında Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan dava açıldığı ve yargılandığı, delillerin birlikte değerlendirmesini sağlamak amacıyla her iki dava dosyasının birleştirilerek bir karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesinin bu hususu dikkate almadan sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Abdioğlu yeniden hâkim karşısına çıkacak.