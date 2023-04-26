Kemal Kılıçdaroğlu ’Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz’ dedi! YSK’ya bildirmeyi unuttu

KILIÇDAROĞLU YİNE ALAY KONUSU OLDU

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." diyen CHP Genel Başkanı, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.