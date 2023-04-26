Kemal Kılıçdaroğlu ’Bir buçuk yıldır buna çalışıyoruz’ dedi! YSK’ya bildirmeyi unuttu

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece 18 gün kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devam ederken terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin destek verdiği 7'li Koalisyon ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.
KILIÇDAROĞLU YİNE ALAY KONUSU OLDU
Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." diyen CHP Genel Başkanı, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.