Koruması, eski ATO Başkanvekili Aypek’i öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir iş merkezine giden Halil G., Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.
Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan polis ekipleri, Aypek'in yakın koruması ve şoförü olan Halil G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
ATO BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Mehmet Aypek'le ilgili şu paylaşımı yaptı: "ATO Eski Başkan Vekili Mehmet Aypek'in menfur bir saldırı sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Aypek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisini hep gülen yüzüyle hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun."