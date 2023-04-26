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Giriş Tarihi: 26.4.2023 10:32

Koruması, eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürdü

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, yakın koruması ve şoförü Halil G.'nin silahlı saldırısı sonucu öldü. Halil G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Koruması, eski ATO Başkanvekili Aypek’i öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir iş merkezine giden Halil G., Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.


Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan polis ekipleri, Aypek'in yakın koruması ve şoförü olan Halil G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırdığı Aypek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ATO BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Mehmet Aypek'le ilgili şu paylaşımı yaptı: "ATO Eski Başkan Vekili Mehmet Aypek'in menfur bir saldırı sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Aypek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisini hep gülen yüzüyle hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun."

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Koruması, eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürdü
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