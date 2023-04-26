Koruması, eski ATO Başkanvekili Aypek’i öldürdü

ATO BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Mehmet Aypek'le ilgili şu paylaşımı yaptı: "ATO Eski Başkan Vekili Mehmet Aypek'in menfur bir saldırı sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Aypek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisini hep gülen yüzüyle hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun."