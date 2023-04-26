Maden faciası sanıkları hesap veriyor

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait madende 14 Ekim'de meydana gelen ve 43 işçinin öldüğü patlamaya ilişkin 23 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar müessese müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "muhtemel kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan bin 50 yıla kadar, 4 kez "muhtemel kastla yaralama" suçundan da 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın 2 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.