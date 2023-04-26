Mayısta 45 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Şûra Salonu'nda gerçekleştirilen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 3 bin 500 engelli vatandaşın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi:Bu atamayla birlikte eğitim ve öğretim camiamıza katılan engelli öğretmen sayımız yaklaşık 11 bin 500'ü buluyor. Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayımız da 1 milyonu geçti. Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olduğumuzun en önemli göstergesidir. Eğitim altyapımızın bütçesiyle, dersliğiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu alanda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Cehalet karanlığını ilim nuruyla aydınlatmak için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize şükranımızı anlatmaya ne söylesek kâfi değil. Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil burada olduğu gibi atamalarla, geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi öğretmenlik meslek kanunu çıkartarak ifade ediyoruz.Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin yeni öğretmen ataması ile sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadroları hayırlı olsun. Deprem afetinde eşini veya çocuğunu kaybeden sağlık mazereti ortaya çıkan 4 bin 536 öğretmenimizin yer değişimi talebini hemen yerine getirdik. Bu bölgedeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı.Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki reformlarımızdan biridir. Öğretmenlerimizin gelişmelerine katkı sunacak bir kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileşmeler yaptık. Bu kanun çıktığında birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimizi tahrik ederek bu kanundan istifade etmelerinin önüne geçmeye çalıştılar. Yalancı yalancılığıyla, provokatör provokatörlüğüyle kaldı, öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı.Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz diğer haklarıyla birlikte mali haklarından da yararlanmaya başladı. Uzman öğretmen unvanını alan 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Unvan tazminatı ve ek ders ücretiyle birlikte başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Kamu personeline yapılan her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanacak.Türkiye uzunca süre engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmesi konusunda ciddi eksiklikler yaşadı. Biz bunun için engellilerin hayata katılmasında önemli reformlar gerçekleştirdik. Bu alanda bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Engellilerimizin hayatının her alanındaki başarılarıyla gurur duyuyorsak bu dönüşüm sayesindedir.