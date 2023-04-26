Haberler Gündem Haberleri MSB açıkladı: Barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 26.4.2023 19:00

MSB açıkladı: Barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

AA
MSB açıkladı: Barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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MSB açıkladı: Barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
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