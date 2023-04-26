Muharrem İnce’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olarak değerlendirilen Muharrem İnce, CHP'nin kendisine basın ve sosyal medya üzerinden trol saldırısı düzenlediğini belirterek zehir zemberek açıklamalar yaptı.