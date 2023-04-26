Muharrem İnce’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olarak değerlendirilen Muharrem İnce, CHP'nin kendisine basın ve sosyal medya üzerinden trol saldırısı düzenlediğini belirterek zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Muharrem ince kendilerinin tüm iyi niyetlerine rağmen özellikle CHP kanadından saldırıların sürdüğünü vurguladı.
Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum.
Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm.
Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.