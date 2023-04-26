Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne Ayten Koçhan, oğlu Ersin'a dön gel teslim ol. Yolunuz yol değil, onları sevindirmeyin "teslim ol" çağrısında bulundu.

HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum diyen Koçhan şunları söyledi; "Gelin devletimize sığının, teslim olun. Ben HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Onlar bizim ciğerimizi nasıl yaktılarsa, Allah onların da ciğerini yaksın. Benim evladım gelip teslim olsa da ben yine dağda tek çocuk kalana kadar eylemime devam edeceğim. Dağdaki bütün çocuklar bizim ciğerimizdir. Bizler bir şeylerin peşinde değiliz, bizler kendi ciğerlerimiz olan evlatlarımızın peşindeyiz. Bizler PKK'dan ve HDP'den korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir bayramı daha kara bayram olarak geçirdik. Bir yanımız eksik bir şekilde geçirdik. 8'inci yılına girdi ki biz evlat hasreti ile yaşıyoruz. Ağlamadığımız sızlamadığımız gün yok. Onlarda (HDP'liler) seviniyorlar. Bizim yüreğimizdeki acı onların da yüreğine dolsun. Kim bizleri kınıyorsa aynısı onun da başına gelsin. Bizler evlatlarımızı istiyoruz, gelin oğlum onları sevindirmeyin. Allah onlara fırsat vermesin. Gelin devletimize sığının."

Anne Gülbahar Teker ise, tek bir çocuk dağda kalsa bile ben yine burada eylemime devam edeceğim. Ben HDP ve PKK'dan korkmuyorum. Gelsinler bizlere destek versinler. Seçim zamanıdır, çocuklarımızı getirsinler bizlere teslim etsinler" dedi.

Teker, "Yeter bu anne babalar ağladı. Gelsinler buraya seçim de burada oy da buradadır. Bizlerde Kürt'üz onlarda Kürt'tür. Niye gelip bizi sormuyorlar. Köylere bizim yanımıza gelmesinler. Buraya gelsinler. Tek bir çocuk kalsa bile ben burada olacağım. Lanet olsun HDP ve PKK'ya. Muhammed Emin oğlum gel teslim ol. Gel ceza yok. Bak 3-4 yıl oldu ki ben senin için eylemlere katılıyorum. Sen gelsen de gelmesen de ben devam edeceğim. Yemin ederim ki ceza falan yok. Yeter ki gel" diye konuştu.