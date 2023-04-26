Haberler Gündem Haberleri 'Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milleti liderinin yanındadır'
Giriş Tarihi: 27.4.2023 04:04 Son Güncelleme: 27.4.2023 04:05

'Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milleti liderinin yanındadır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan "mesnetsiz iddiaları" kesin olarak reddederek, Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildirdi

AA
’Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milleti liderinin yanındadır’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."
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'Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milleti liderinin yanındadır'
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