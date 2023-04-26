Piiz müzik grubunun davulcusunu darp eden sanığın tahliyesine itiraz

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak sanığın yeniden tutuklanması için karara itiraz etti. Başsavcılığın talebine ilişkin nihai kararı vermesi için dava dosyası Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.