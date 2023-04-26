SAK Ekipleri Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası’na layık görüldü

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri olan Afet Koordinasyon Merkezinde görevli Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde bölgeye ilk ulaşan arama kurtarma ekiplerinden olan SAK personeli, yaptığı çalışmalar nedeniyle Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası'na layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve ekip liderlerinin davet edildiği Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni'ne katılan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu'ya madalyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından tevcih edildi. Bölgede görev yapan SAK personelinin Devlet Üstün Fedakârlık Madalyaları ise İstanbul Valiliği tarafından tevcih edilecek.

YILMAZ: "BU MADALYA BİR GURUR NİŞANESİDİR"

Başarılı çalışmaları nedeniyle SAK ekibini tebrik eden Başkan Yılmaz, "6 Şubat'ta maalesef içimizi yakan, bizi derin bir üzüntüye boğan asrın felaketini yaşadık. Öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

SAK ekiplerimizi, tıpkı daha önce İzmir Depremi, Kastamonu sel felaketi, Manavgat ve Muğla orman yangınlarında olduğu gibi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdik. Ekiplerimiz burada insanüstü bir gayretle, fedakârca görev yaptı. Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası'nın da bu çalışmalarının bir gurur nişanesi olduğunu düşünüyorum. Arama kurtarma ekibimizi tebrik ediyor ve Cenab-ı Allah'ın bize bir daha böyle felaketler yaşatmamasını temenni ediyorum." dedi.