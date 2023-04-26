SON DAKİKA | İstanbul’da terör operasyonu! HDP’nin milletvekili adayı gözaltına alındı

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından ötürü kaydı olan A.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Silahlı eğitim alıp Milletvekili adayı oldu! Adresinde gözaltına aldılar | Video