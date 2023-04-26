İstanbul Emniyeti; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. İddialara göre; geçtiğimiz yıllarda yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarak bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın "Kırsal Alan" yapılanmasına katılan silahlı eğitim alan, yine kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edilen Ayten Dönmez gözaltına alındı.
Ayten Dönmez'in 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde HDP'nin Kocaeli'den 13. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildiği ifade edildi. Dönmez İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından ötürü kaydı olan A.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Silahlı eğitim alıp Milletvekili adayı oldu! Adresinde gözaltına aldılar | Video