SON DAKİKA: Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt: Kesinlikle yalan

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek verme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'ye, PKK'dan da destek geldi. Bu gelişmeler halkın tepkisini çekerken, dün ortaya iktidarın terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmesi için İmralı'ya bir heyet gönderdiği iddiası atıldı.

Bu iddia PKK'ya yakın yayın organlarından yayılırken, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, iddiayı geniş kitlelere yayma görevini üstlendi. Yaşananların ardından gözler Cumhurbaşkanlığı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim öncesi maksatlı bir iftiranın ortaya atıldığını söyledi ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.

KALIN: KESİNLİKLE YALAN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderilmesinin sözkonusu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır.