Tekirdağ’da terör operasyonu: PKK propagandası yapan 5 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen F.S, M.Y, N.Y, S.G. ve S.A'yı gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

İkametlerde yapılan aramalarda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.