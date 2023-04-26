TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda konuştu

Bunun, Türkiye'nin yüksek teknolojiyi geliştirme serüveninde ne kadar büyük bir dip dalga oluşturduğunu gösterdiğini dile getiren Bayraktar, bu gençlerin yakın gelecekte, ülkenin yeni nesil yerli arabalarında ve tüm diğer insanlı ve insansız akıllı otonom sistemlerde görev alacağını vurguladı.

Bayraktar, katılımcıların bilimi, bilgiyi sadece kitaplardan değil, dokunarak, uygulayarak ve bir anlamda içselleştirerek öğrendiğine işaret ederek, "Bunun yanında takım ruhu... Dünyadaki artık bütün büyük bilimsel gelişmeler de teknolojik ilerlemeler de takım oyunuyla yapılıyor. Bu anlamda da gencecik yaştan, lise çağından takım oyununu öğrenmiş olmaları en büyük kazançlardan biri diye değerlendiriyorum. TEKNOFEST bir iklim gibi, mevsim gibi geliyor. Her yıl coşkusu çok farklı. Git gide geometrik bir artışla büyüdüğünü görüyoruz. İnşallah çok yakın bir gelecekte, ülkemizin aynen SİHA'larımızda olduğu gibi dünyaya damgasını vuracak nice girişiminin dünya çapında yankılandığını duymaya başlayacağız." diye konuştu.

Yarışmada yerlilik oranıyla ilgili soru üzerine Bayraktar, TEKNOFEST'e 2018 yılında katılan takımların bir kısmının yurt dışından gelen parçalarla robotlarını yaptığını söyledi. O takımın, sonra o parçaları yerli olarak üretmeye başladığını ve diğer takımlara da tedarik ettiğini gördüklerini belirten Bayraktar, bu durumu başka yarışmalarda da gördüklerini dile getirdi.