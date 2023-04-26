Terör örgütünden seçimlere alçak tehdit

Terör örgütü PKK, destekledikleri Yedili Masa'nın seçimleri kazanamaması halinde Türkiye'de iç savaş çıkaracakları tehdidinde bulundu. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı terörist Bese Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Hozat, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacakları tehdidinde bulundu.