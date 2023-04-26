Ünlü Ermeni futbolcudan Başkan Erdoğan’a destek

"CUMHURBAŞKANIMIZ VEFA'NIN KENDİSİDİR"

Azınlıkların yoğun yaşadığı Feriköy'de bulunan Taksim Spor Kulübü'nde futbol hayatına adım atan Minas Asa, Lefter gibi azınlıkların futbol dünyasına kazandırdığı önemli bir isimdi. 'Arap' lakaplı Ermeni asıllı profesyonel eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Başkan Erdoğan ve siyasetle ilgili yaşadıklarını paylaştı. Sevan Sıvacıoğlu'nun adaylığı için Erdoğan'a teşekkür eden Asa, "Bizler adayımızın sonuna kadar arkasındayız" mesajı verdi. Ermeni asıllı futbolcu, Bursaspor, Boluspor'da profesyonel futbol oynadı. O dönemde Boluspor'da oynayan Rıdvan Dilmen'in örnek aldığı ifade edilen futbolcu Minas Asa, futbol dünyasının bir dönem flash ismiydi.

TAM 47 YIL SONRA BİLE UNUTULMAYAN DOSTLUK

Asa, Başkan Erdoğan ile turnuvada karşılıklı berabere geldiği maçta yaşadıklarını anlattı. Asa'ya göre Erdoğan, dikkat çeken bir forvetdi. Hızıyla ve anlık gol vuruşlarıyla dikkat çekiyordu. Rakip takımlar onun için özel önlem alıyorlardı. 47 yıl sonra bir programda Başkan Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyleyen Asa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan vefadır. Vefanın kendisidir. beni hemen tanıdı. Kilo almışsın dedi. Bir arzum olup olmadığını sordu" dedi. Bir Ermeni asıllı Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Asa, "Kendi vatandaşlarımdan daha çok ilgi gördüm sevildim. Pazara bile gitsem bile esnaf bana para ödetmezdi" dedi.