Ünlü Ermeni futbolcudan Başkan Erdoğan’a destek

Taksim Spor Kulübü'ne gelen futbolculardan 'Arap' lakaplı Ermeni asıllı eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve azınlıkların temsilcisi Sıvacıoğlu'na tam destek verdi. Bir dönem Başkan Erdoğan'la birlikte top koşturan, aynı dönemde rakip takımlarda ter döken Asa, Ermeni cemati olarak Erdoğan'ın yanında olduklarını kaydetti.
"LİDERLİĞİNİZDE BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR..."
Asa, Başkan Erdoğan'a seslenerek, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar ve ülkemize yönelik uluslararası baskılar karşısında, sizin liderliğiniz altında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ VEFA'NIN KENDİSİDİR"
Azınlıkların yoğun yaşadığı Feriköy'de bulunan Taksim Spor Kulübü'nde futbol hayatına adım atan Minas Asa, Lefter gibi azınlıkların futbol dünyasına kazandırdığı önemli bir isimdi. 'Arap' lakaplı Ermeni asıllı profesyonel eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Başkan Erdoğan ve siyasetle ilgili yaşadıklarını paylaştı. Sevan Sıvacıoğlu'nun adaylığı için Erdoğan'a teşekkür eden Asa, "Bizler adayımızın sonuna kadar arkasındayız" mesajı verdi. Ermeni asıllı futbolcu, Bursaspor, Boluspor'da profesyonel futbol oynadı. O dönemde Boluspor'da oynayan Rıdvan Dilmen'in örnek aldığı ifade edilen futbolcu Minas Asa, futbol dünyasının bir dönem flash ismiydi.
TAM 47 YIL SONRA BİLE UNUTULMAYAN DOSTLUK
Asa, Başkan Erdoğan ile turnuvada karşılıklı berabere geldiği maçta yaşadıklarını anlattı. Asa'ya göre Erdoğan, dikkat çeken bir forvetdi. Hızıyla ve anlık gol vuruşlarıyla dikkat çekiyordu. Rakip takımlar onun için özel önlem alıyorlardı. 47 yıl sonra bir programda Başkan Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyleyen Asa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan vefadır. Vefanın kendisidir. beni hemen tanıdı. Kilo almışsın dedi. Bir arzum olup olmadığını sordu" dedi. Bir Ermeni asıllı Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Asa, "Kendi vatandaşlarımdan daha çok ilgi gördüm sevildim. Pazara bile gitsem bile esnaf bana para ödetmezdi" dedi.
ERDOĞAN'IN SEÇİLMESİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
Erdoğan'ın seçilmesinin Türkiye için seçilmesinin önemine dikkat çeken Minas Asa şunları söyledi: "Siz bütün vatandaşlarımızın liderisiniz, bu yüzden ülkemizin birlik ve beraberliğine olan inancımızın devam etmesi için bizler de sizin yanınızda olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğiniz altında, Türkiye'nin daha da güçlenmesi ve büyümesi için çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliği bizim için çok önemlidir ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağınıza inancımız tamdır" dedi.
HEP EL ÜSTÜNDE TUTULDUK
Kurtuluş'ta doğup büyüdüğünü söyleyen Sevan Sıvacıoğlu, "Futbolla hep içiceydik. Şimdi yeşil sahalarsan sokaklara kadar bana verilen desteği görüyorum. Her kesimden İnsanların bize güvenini başarıya ulaştıracağız" dedi. Azınlıklar hakkında görüşlerini paylaşan Sıvacıoğlu, "Azınlık olarak geçiyor cemaatlerimiz ama hep el üstünde tutulduk. Komşuluk sosyal ve ticari ilişkilerimizde hiçbir sorun görmedik" dedi. Başkan Erdoğan'ın dünya genelinde yaşanan zorlu siyasi ve ekonomik koşullara rağmen, Türkiye'nin gücünü ve direncini korumak için mücadele verdiğini belirten Sıvacıoğlu Uluslararası alanda, Türkiye'nin itibarını savunmak ve haklarını korumak için kararlı bir şekilde hareket ettiğini kaydetti.
SPORLA BİRLİKTE BAŞLAYAN DOSTLUK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kasımpaşa Erok Spor'da top koşturan Erdal Başarslan da röportajda görüşlerini paylaştı.
Erdal Başarslan, "Erdoğan azınlıklar ile ilk teması daha futbol oynarken başladı. Onlara büyük saygısı var. Onların haklarının alınması için samimiyetle çalıştı" dedi.
BİZ BİR VE BERABERİZ
Yeprem Sıvacıoğlu (Sevan Sıvacıoğlu'nun babası) ise duygularını şu şekilde paylaştı: "Bugüne kadar birlikte yaşadık. Birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Sevan çok yufka yürekli bir insandır. Ona inanıyorlar ve seviyorlar. Umarım çıktığı bu yolda çok başarılı olacak" dedi.