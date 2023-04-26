YPG’nin Rakka sorumlusuna MİT operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. MİT, örgütün sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı'yı düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Türkiye'deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'te Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, Mehmet Sarı'nın Kamışlı'daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi. PKK/YPG mensubu Rakka sorumlusu Baran Kurtay kod adlı terörist, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan'da MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Öte yandan Çaldıran/Van sınır hattında 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.