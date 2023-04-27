Haberler Gündem Haberleri 7'li koalisyon ve Meral Akşener'e şok üstüne şok! Erzurum'da da boş meydana konuştu
Giriş Tarihi: 27.4.2023 19:19 Son Güncelleme: 27.4.2023 19:21

7'li koalisyon ve Meral Akşener'e şok üstüne şok! Erzurum'da da boş meydana konuştu

14 Mayıs Genel Seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken 7'li koalisyon meydanlardan umduğunu bulamıyor. Ziyaret gerçekleştirdiği illerde adeta parmakla sayılacak sayıda vatandaşı toplayabilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şok üstüne şok yaşıyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da İYİ Parti miting alanı boş kaldı.

7’li koalisyon ve Meral Akşener’e şok üstüne şok! Erzurum’da da boş meydana konuştu

14 Mayıs Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek ve milletvekili ile cumhurbaşkanı adayları için oylarını verecek.

Diğer yandan sandık günü yaklaşırken partiler de sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyon ise maydanlardan umduğunu alamıyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.

AKŞENER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

7'li koalisyon içinde özellikle ikkat çeken ise özellikle milliyetçi olduğu iddiası taşıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingleri oluyor.

Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor. Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması dikkatlerden kaçmıyor.

DENİZLİ MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ

Akşener, ABB Mansur Yavaş ile birlikte Konya ve Kayseri'de düzenledikleri mitinglerde bekledikleri ilgiyi görememiş, bu kapsamda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Denizli mitingi için de erteleme kararı almıştı. Şiddetli yağış öne sürülerek, program iptal edildi.

ROTAYI ERZURUM'A ÇEVİRDİ AMA...

Rota ise Erzurum'a çevrildi. Burada da aynı manzaranın ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Meydandaki sayılı kişilerin olması bir kez daha dikkatlerden kaçmadı.

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7'li koalisyon ve Meral Akşener'e şok üstüne şok! Erzurum'da da boş meydana konuştu
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