7’li koalisyon ve Meral Akşener’e şok üstüne şok! Erzurum’da da boş meydana konuştu

14 Mayıs Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek ve milletvekili ile cumhurbaşkanı adayları için oylarını verecek.

Diğer yandan sandık günü yaklaşırken partiler de sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyon ise maydanlardan umduğunu alamıyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.