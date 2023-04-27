7’li koalisyon ve Meral Akşener’e şok üstüne şok! Erzurum’da da boş meydana konuştu

14 Mayıs Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek ve milletvekili ile cumhurbaşkanı adayları için oylarını verecek.
Diğer yandan sandık günü yaklaşırken partiler de sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyon ise maydanlardan umduğunu alamıyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.
AKŞENER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!
7'li koalisyon içinde özellikle ikkat çeken ise özellikle milliyetçi olduğu iddiası taşıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingleri oluyor.
Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor. Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması dikkatlerden kaçmıyor.