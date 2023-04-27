AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı: Ahlaksızlığın örneklerinden biriydi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi." ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman Başbakan olarak kararlı duruşuyla muhtıra olması beklenen girişimin kağıt parçasına döndüğünü belirtti.

"14 MAYIS GÜNÜ GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"

Milli egemenliğe dönük en büyük saldırıların başında darbe ve muhtıraların geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi en büyük sıkıntılara bunlar sürüklemiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu hükümet bir muhtıraya direnmiştir. Böylece muhtıra yoluyla milli iradeyi gasp etme dönemine son verilmiştir. Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz."