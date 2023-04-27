Bakan Dönmez A Haber’de açıkladı: Türkiye Yüzyılı nükleer çağın yüzyılı olacak

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olan Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla birlikte Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdırdı. Nükleer yakıtın devreye alınmasının ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli mesajlar verdi.

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"BÖYLE BİR PROJENİN ANLAŞMASINI BİLE 18 AYDA TAMAMLAYAMAZSINIZ"

Bu önemli projenin Türkiye Yüzyılına yetişmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Dönmez, "Bu sadece bugünün nesline değil gelecek nesillere de hizmet verecek büyük bir yatırım. Şu anda dünyada yapımı devam eden nükleer projeler içerisinde en büyüğü. 4 reaktör aynı anda inşa ediliyor. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, son derece önemli. Geçmiş dönemde bu işe niyetlenenler oldu ancak hiçbirisi cesaret edemedi. 1950'lerde başlayan çok partili siyasi hayatımızda hükümetlerin süreleri ortalama 18 aydı. Böyle bir projenin anlaşmasını bile 18 ayda tamamlayamazsınız." dedi.