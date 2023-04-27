Haberler Gündem Haberleri Bakan Dönmez A Haber'de açıkladı: Türkiye Yüzyılı nükleer çağın yüzyılı olacak
Giriş Tarihi: 27.4.2023 18:58 Son Güncelleme: 27.4.2023 19:01

Bakan Dönmez A Haber'de açıkladı: Türkiye Yüzyılı nükleer çağın yüzyılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nin ardından A Haber 'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılının nükler çağın da yüzyılı olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Bir sonraki projede yerlilik oranımız daha da artacak. Türkiye Yüzyılında kendi nükleer teknolojimizi yapabilir seviyeye geleceğiz." dedi.

Bakan Dönmez A Haber’de açıkladı: Türkiye Yüzyılı nükleer çağın yüzyılı olacak

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olan Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla birlikte Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdırdı. Nükleer yakıtın devreye alınmasının ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli mesajlar verdi.

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"BÖYLE BİR PROJENİN ANLAŞMASINI BİLE 18 AYDA TAMAMLAYAMAZSINIZ"

Bu önemli projenin Türkiye Yüzyılına yetişmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Dönmez, "Bu sadece bugünün nesline değil gelecek nesillere de hizmet verecek büyük bir yatırım. Şu anda dünyada yapımı devam eden nükleer projeler içerisinde en büyüğü. 4 reaktör aynı anda inşa ediliyor. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeyi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, son derece önemli. Geçmiş dönemde bu işe niyetlenenler oldu ancak hiçbirisi cesaret edemedi. 1950'lerde başlayan çok partili siyasi hayatımızda hükümetlerin süreleri ortalama 18 aydı. Böyle bir projenin anlaşmasını bile 18 ayda tamamlayamazsınız." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI, NÜKLEER ÇAĞIN DA BAŞLADIĞI BİR YÜZYIL OLACAK"

Projenin hizmete alınma sürecinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yakın diyalog halinde olduklarını belirten Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Bu tip tesislerin denetlemesini, kurallarını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yapar. Biz sürecin başından beri onlarla yakın diyalog içerisinde olduk. Son derece şeffaf ve güvenilir bir projeyi hayata geçirdik. Nükleer statü kazanmış olduk. Türkiye Yüzyılı, nükleer çağın da başladığı bir yüzyıl olacak. Evet geride geldik ama arayı çok kısa bir süre içerisinde kapatacağız."

"EN KRİTİK AŞAMAYI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Dönmez, "En kritik aşamayı gerçekleştirdik. Türkiye'ye ilk defa yakıt geliyor. 1 yıl içerisinde yakıtın yerleştirilmesini, reaksiyonun başlatılmasını planlıyoruz. Burada 25-30 bin insan kaynağımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez A Haber'de açıkladı: Türkiye Yüzyılı nükleer çağın yüzyılı olacak
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