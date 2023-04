Bakan Kurum’dan Lütfü Savaş’a tokat gibi yanıt: Beceriksizliğinizin üstünü örtemezsiniz | Video

"BİRİLERİ HALA DEPREMİN SİYASETİNİ YAPIYOR"

Bakan Kurum, bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" dedik. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ'mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stokunu yeniledik! Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Kimseyi ayırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz! Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada milletimizin güvenliğini, refahını düşündük! Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor. " dedi.