Bakan Kurum’dan Lütfü Savaş’a tokat gibi yanıt: Beceriksizliğinizin üstünü örtemezsiniz

"İFTİRA ATARAK VİCDANINIZI RAHATLATAMAZSINIZ"

Bakan Kurum, muhalefetin verdiği hiçbir sözü tutmadıklarının altını çizerek, "Kıymetli kardeşlerim, şimdi siz, bunların ortaya çıkıp kentsel dönüşüm demelerine bakmayın. Zaten söyledikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi kentsel dönüşümle ile alakalı da bütçeye konan bedelleri bile 6 kat düşürdüler. Yılda 20 bin konut yapacağız dediler, 5 yılda 100 bin konut sözü verdiler, 4 yıl geçti 1500 konutu teslim edemediler. Bizim Hatay Büyükşehir Belediyesinden gelip de engellediğimiz, durduğumuz hiçbir proje yok. Kaldı ki hiçbir dönüşüm projesini başlatmamışlar, verdikleri hiçbir sözü tutmamışlar. Keşke proje yapsalardı. Buradan o kişilere tekrar seslenmek istiyorum. Deprem nedeniyle meydana gelen yıkımları görüp önünüze geleni suçlayarak, iftira atarak vicdanınızı rahatlatamazsınız. " şeklinde konuştu.

"BECERİKSİZLİĞİNİZİ BAŞKALARINI SUÇLAYARAK ÖRTEMEZSİNİZ"

Depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu kaydeden Kurum, "Şimdiye kadar hiçbir belediyemizi, hiçbir ilimizi, ilçemizi ayırmadık. Kentsel dönüşüm yapacağım diyen herkese Kirazlıtepe şahittir tüm gücümüzle destek olduk. Bu konuda popülizm yapmak en çok da merhum kardeşlerimizin ruhunu incitir! Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz. Kentsel dönüşüm projelerini yaptırmamak için nasıl çığırtkanlık yaptığınızı 85 milyon biliyor! Cevap alacağınız, mahcup olacağınız iddiaları, iftiraları ortaya atmayın! Polemik yapmayın, vatandaşımız için vatandaşımızın güvenliği için kentsel dönüşüm yapın! İftira atmayın, vatandaşımıza söz verdiğiniz işleri yapın!" ifadelerine yer verdi.