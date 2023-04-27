CHP’li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!

Hain terör örgütüne vurulan darbeyi 'seçimlere dönük siyasi malzeme' olarak da nitelendiren Tanrıkulu, "Diyarbakır'ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİ KEMAL BEY'DEN BEKLEMEYELİM"

Son olarak Diyarbakır merkezli operasyonların ardından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmamasına yönelik eleştirileri de değerlendiren Tanrıkulu, "Sabah saat 09.00'da herkesten önce ben Diyarbakır Barosu'ndaydım. Katıldığım televizyon yayınlarında operasyonları en yüksek düzeyde kınadım. Bu haksızlığı yapmasınlar. Buradaki bu olumsuzlukları bütün Türkiye'nin duymasını sağladım. Partide bu iş zaten bana ait. Her şeyi niye Kemal Beyden bekleyeceğiz? Yaptıklarımız, konuştuklarımız ortada" dedi.