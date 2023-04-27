Engelli öğretmenin atanma mutluluğu... Kelimelerle anlatılamaz

Önceki gün MEB Şûra Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Salonda, hayallerini süsleyen öğretmenliğe atanan çiçeği burnunda öğretmenlerin yanı sıra uzun yıllardır atama bekleyen öğretmen adayları da vardı. Sevinç gözyaşları döken öğretmenler dört gözle yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasını bekliyor. Atanan engelli öğretmenler heyecan ve mutluluklarını SABAH ile paylaştı. Engellilere yönelik atılan adımlardan memnun kaldıklarını dile getiren engelli öğretmenler e-kpss ile birlikte kendilerine sağlanan pozitif ayrımcılık nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.İlk defa böyle toplu bir alım yapıldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden görme engelli tarih öğretmeni Ali Başer (23), "İlk defa e-KPSS cumhurbaşkanımız döneminde başlatıldı, eskiden normal KPSS puanı ile atama gerçekleştiriliyordu. Tamamen bizim için ayrılmış bir kontenjan var. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Ankara İl Milli Eğitim'e atandım. 2022 Gazi Üniversitesi mezunuyum. Atanmak için 7 ay bekledim. 3 bin 500 engelli öğretmen haricinde başvuru yapan tüm engelli öğretmenlerin atanacağını da müjdeledi Cumhurbaşkanımız. Kamuya alımlarda mülakatlar da kaldırılacak, bu da çok güzel bir uygulama olacak, engelsiz vatandaşlar adına çok sevindim. Çok güzel adımlar atıldı. Eylül ayında göreve başlayacağım, çok heyecanlıyım. EYT ve 3600 ek gösterge atanmanın önünü açtı" dedi.İngilizce öğretmeni Hatice Erdal (38), mutluluğunu kelimelerle anlatmakta zorlandığını belirterek şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım, heyecanımı ve mutluluğumu kelimelerle anlatmam pek mümkün değil. Yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok şükür sonunda emeğimin karşılığını aldım. Hayalini kurduğum mesleğime kavuştum, hedefime ulaştım. Öğrencilerime, yavrularıma, o minik yüreklere kavuşacağım için çok mutluyum. İlk tercihim olan Amasya'ya atandım. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz var olsun, müteşekkirim. Duygularımı kelimelerle anlatmam tarifsiz. Dört gözle evlatlarıma kavuşacağım günü bekliyorum. Verilen müjdeler de beni çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az."Yeni mezun işitme engelli Türkçe öğretmeni Merve Çakmak (22), "Atama haberini aldığımda çok mutlu oldum. Önce inanamadım, şaka ve rüyadayım zannettim. Ankara'ya Türkçe öğretmeni olarak atandım. 2022 mezunuyum. Atanamayan öğretmenler geçmişte çok fazlaydı, artık her yıl ciddi anlamda güzel alımlar oluyor. Ben işitme engelliyim. Çok sevindim. Eylül ayında sınıflarda olacağız. E-KPSS ile atandım. Engellilerin önündeki tüm engeller kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.