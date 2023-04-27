Gazilik unvanına 25 yıl sonra kavuştu

Van'da katıldığı harekât sırasında yaralanan ve tedavisinin ardından terhis edilen er Levent Karaca, başlattığı hukuk mücadelesinde 25 yıl sonra gazilik unvanı aldı. Yaşadığı süreci anlatan Levent Karaca, Kayseri'de vatani görevini yaparken, Van olağanüstü hal (OHAL) bölgesinde görevlendirildiğini, harekât sırasında mühimmatın ağırlığı, sıcaklık ve su kaybı nedenleriyle bayılarak kulağından yaralandığını, revire kaldırıldıktan sonra askeri hastaneye sevk edildiğini söyledi. Askeri hastanede tedavi gördükten sonra 'Askerliğe elverişli değildir' raporu verildiğini aktaran Karaca, "2002 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdum.'Belge yok' diye gaziliğimi onaylamadılar. Ben de 2012 yılında avukatım vasıtasıyla tekrar başvuruda bulundum. Gaziliğimizi kabul ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Gaziliğimizi şerefle, gururla taşıyoruz" diye konuştu. Karaca'nın avukatı Mehmet Azar da 2012 yılında başlayan mücadelelerinde 10 yıl sürmesine karşın bir zafer elde ettiklerini belirterek, "Bu nedenle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Askerdeyken yaralanan askerlerimizin haklarında bir tutanak olmasa dahi, haklarını kullanmaları gerekmektedir. Bu haklarını kullansınlar, ilgili yerlere müracaatlarını yapsınlar. Bu karar, bir emsal karar teşkil ediyor" dedi. AA