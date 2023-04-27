HDP’nin vekil adayı azılı terörist çıktı

İstanbuEmniyeti; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP'nin paravan olarak kurduğu Yeşil Sol Parti'den (YSP) Kocaeli 13. Sıra Milletvekili Adayı gösterdiği Ayten Dönmez de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan adresinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dönmez tutuklandı. Terör soruşturması kapsamında Ayten Dönmez'in geçtiğimiz yıllarda yasa dışı yollarla ülke dışına çıktığı, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın "Kırsal Alan" yapılanmasına katıldığı, silahlı eğitim aldığı, yine kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak HDP çatısı altına girdiği belirlendi.Ayten Dönmez'in kardeşi Selami Kitir'in de "Gri" kategoride aranan PKK'lı terörist olduğu, diğer kardeş A.K.'nin de yine PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğu, geçmiş dönemde de bu nedenle tutuklandığı belirlendi.