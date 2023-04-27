Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:09 Son Güncelleme: 27.4.2023 16:24

Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi bir kez daha düştü. Daha önce minibüsle mitinge gittiği fotoğraflar servis edilen Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolara özel uçak kiraladığı ortaya çıkmıştı. Bir özel uçağı daha Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ifşa etti.

Kılıçdaroğlu’nun mütevazılık maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel uçağı

Kriz ve kaos ile gündemden düşmeyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı, paylaştığı videolar ile 'mütevazilik' görünümü veriyordu. Daha önce pek çok kez evinin mutfağından videolar çeken, mitinge giderken minibüsten fotoğrafları servis edilen Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolara özel uçak kiraladığı ortaya çıkmıştı.

MUSTAFA VARANK PAYLAŞTI: BU ÖZEL UÇAK KİMİN?
TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, apronda bekleyen özel uçağın kime ait olduğunu sordu. Özel uçağın 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için kiralandığı ortaya çıktı.


Durumu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

THY'nin 11:50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu.

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Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
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