Kılıçdaroğlu’nun mütevazılık maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel uçağı

Kriz ve kaos ile gündemden düşmeyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı, paylaştığı videolar ile 'mütevazilik' görünümü veriyordu. Daha önce pek çok kez evinin mutfağından videolar çeken, mitinge giderken minibüsten fotoğrafları servis edilen Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolara özel uçak kiraladığı ortaya çıkmıştı.
MUSTAFA VARANK PAYLAŞTI: BU ÖZEL UÇAK KİMİN?
TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, apronda bekleyen özel uçağın kime ait olduğunu sordu. Özel uçağın 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için kiralandığı ortaya çıktı.