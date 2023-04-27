Kılıçdaroğlu’nun mütevazılık maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel uçağı

Kriz ve kaos ile gündemden düşmeyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı, paylaştığı videolar ile 'mütevazilik' görünümü veriyordu. Daha önce pek çok kez evinin mutfağından videolar çeken, mitinge giderken minibüsten fotoğrafları servis edilen Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolara özel uçak kiraladığı ortaya çıkmıştı.