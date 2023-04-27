Muhalefet konuştu AK Parti yaptı! Yapılamaz denilen projeler hayata geçti

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki EYT sorunun çözeceğiz. Bunlar çözemezler. Erdoğan ve iktidarı bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmedi" demişti. Kılıçdaroğlu, "Bu şehir hastanelerini, ben arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" diyerek sağlık sistemimizin bel kemiği şehir hastanelerine karşı çıkmıştı.