Muhalefet konuştu AK Parti yaptı! Yapılamaz denilen projeler hayata geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 milyon vatandaşın yaş sınırlaması olmaksızın faydalandığı EYT için de hükümetin çözemeyeceği noktasında beyanda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki EYT sorunun çözeceğiz. Bunlar çözemezler. Erdoğan ve iktidarı bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmedi" demişti. Kılıçdaroğlu, "Bu şehir hastanelerini, ben arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" diyerek sağlık sistemimizin bel kemiği şehir hastanelerine karşı çıkmıştı.
HER BİRİ HAYATA GEÇTİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camii'ni, "60 bin kişilik camii, bir kere doldursunlar ellerini öperim" şeklinde hedef almış,
yerli otomobilin üretim sürecinde ise "Üretip piyasaya sürecekmişiz. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz." şeklinde konuşmuştu.