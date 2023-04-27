Haberler Gündem Haberleri Muhalefet konuştu AK Parti yaptı! Yapılamaz denilen projeler hayata geçti
Giriş Tarihi: 27.4.2023 13:50 Son Güncelleme: 27.4.2023 13:57

Muhalefet konuştu AK Parti yaptı! Yapılamaz denilen projeler hayata geçti

Muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı her proje için 'Bitirilemez' ya da 'Hayata geçirilemez' dedi. Erdoğan ise tüm engelleme girişimleri ve kara propagandaya rağmen, hizmet siyasetinin eserlerini topluma kazandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İşadamları bir araya geldi. Bakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede kaldı?" sözleriyle TOGG'un üretilemeyeceğini söylemişti.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Muhalefet konuştu AK Parti yaptı! Yapılamaz denilen projeler hayata geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 milyon vatandaşın yaş sınırlaması olmaksızın faydalandığı EYT için de hükümetin çözemeyeceği noktasında beyanda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki EYT sorunun çözeceğiz. Bunlar çözemezler. Erdoğan ve iktidarı bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmedi" demişti. Kılıçdaroğlu, "Bu şehir hastanelerini, ben arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" diyerek sağlık sistemimizin bel kemiği şehir hastanelerine karşı çıkmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bakın buradan iddia ediyorum, Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" ifadelerini kullanmıştı. Akşener, EYT probleminin çözümü içinse, "Ocak ayında EYT'yi çözüyorlar. Onlar tam anlamıyla çözemez." demişti.

HER BİRİ HAYATA GEÇTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camii'ni, "60 bin kişilik camii, bir kere doldursunlar ellerini öperim" şeklinde hedef almış,

yerli otomobilin üretim sürecinde ise "Üretip piyasaya sürecekmişiz. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz." şeklinde konuşmuştu.

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Muhalefet konuştu AK Parti yaptı! Yapılamaz denilen projeler hayata geçti
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