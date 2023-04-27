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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Siz bu madalyayı hak ettiniz

ABBAS ÇAKAR
Siz bu madalyayı hak ettiniz
6 Şubat akşamı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından ilk dakikalarda bölgeye hareket eden Kocaeli İtfaiyesi çalışmalarıyla göz doldurdu. Kocaeli İtfaiyesi'nin bu başarısı Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası'yla ödüllendirildi. Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da katıldı. İslamoğlu madalyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı.
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Siz bu madalyayı hak ettiniz
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