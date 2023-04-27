SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı: Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu gayet iyi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki toplu açılış töreninde kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Koca, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim.
SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ
Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi.Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda.
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En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti.