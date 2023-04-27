SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı: Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu gayet iyi

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi.Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda.

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunu Bakan Koca açıkladı | Video

En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti.