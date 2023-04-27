Togg, Türkiye’nin yükselişinin sembolü

YTB'nindüzenlediği etkinliğe katılan 100'ü aşkın uluslararası öğrenci, Türkiye'nin gururu olan Togg'u yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yabancı öğrencilere Togg'u tanıttı.Türkiye'nin onlarca yıllık hayalinin gerçek olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "İnşallah Türkiye'nin yükselişini, gücünü Türkiye Yüzyılı iddiasını belki de sembolize eden markalardan bir tanesi Togg olacak. Togg, zamanla başka ülkelerde de görülmesiyle Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarından birisi olacak" dedi.