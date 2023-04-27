Türk vatandaşları sınır kapılarında oy kullanmaya başladı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların oy kullanacağı noktalardan biri olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp sınır kapısında sabah 08:00 saatlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Sandık görevlilerinin 3 vardiyeli olarak görev yapacağı alanda 24 saat esasına göre oy kullanma devam edecek. 14 Mayıs günü akşam 17:00'e kadar devam edecek.

Sarp sınır kapısı Türkiye girişi gelen yolcu koridorunda sandık kuruldu. Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yolcular kurulan sandıkta görevlilerce kurulan sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Almanya'nın Frankfurt kentinden Gürcistan'a ve oradan da Türkiye'ye turla gezmeye gelen Fatma Akdoğan Sarp, "Kafile ile tura çıktık. Gürcistan ve Batum'u gezdikten sonra Türkiye'ye giriş yaparken kurulan sandıkta vatandaşlık görevimi yapmak için oyumu kulandım. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bizlere yapılan bu kolaylık için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şerife Kabakçı ise, "Almanya'dan tatile geldik. Burada seçim sandığını görünce çok heyecanlandım. Hemen kimliğimle vatandaşlık görevimi yerine getirerek oyumu kullandım. İlk kez Gümrükte oy kullandım. Bundan önce konsolosluklarda da oy kullanmıştım. Vatanımız için hayırlısı olsun" dedi.