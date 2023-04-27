Yağmur çamur dinlemeden TCG Anadolu’ya koştular

Dinç, "Almanya'da yaşayan gurbetçiler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu çalışmalardan dolayı bir Türk milletinin evladı olarak gurur duyduklarını belirterek, "Alman'ya'nın otomobil imalat şehri olan İngalstadt 'te çalışıyorum. Gurbetci olarak hep ülkemizin gelişmesini ve güçlenmesini Avrupa gibi teknolojik alanda başarı göstermesini isterdim. Ama Cumhur başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil, Uçak, İHA, SİHA, helikopter, tank, gemi ve bir çok alandaki yerli üretimle bizi gururlandırdı. Bir gurbetçi olarak yabancıların karşısında artık gururla bizimde dünya ülkelerinin sahip olduğu yerli üretim savunma sanayimiz, teknolojik ürünlerimiz var diyebiliyoruz. Ben bu dünyanın ilk SİHA savaş uçağını görmek için bayramda gelmek istedim fakat 23 Nisan son gün dedikleri için yetişememekten dolayı üzülmüştüm. Ama Cumhurbaşkanımız bu eserin ziyaret süresini uzatınca hemen bilet alıp görmeye geldim. Gördüğüm eserle gurur duydum göğsüm kabardı. Bunun daha büyüğünün yapılacağını duyunca gururum ikiye katlandı. Ülkemize bu tip büyük işler yakışıyor" dedi.