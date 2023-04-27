Yağmur çamur dinlemeden TCG Anadolu’ya koştular

Türkiye Cumhuriyetinin ürettiği yerli ve milli Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi ve alaka 9'ncu gününde de devam etti. Almanya'dan gelen Abdulhalit Dinç, Bayram günü son dediklerinde üzülmüştüm Cumhurbaşkanımızın ziyareti uzatması ile TCG Anadolu gemimizi görme mutluluğu yaşadığını söyledi.
Dinç, "Almanya'da yaşayan gurbetçiler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu çalışmalardan dolayı bir Türk milletinin evladı olarak gurur duyduklarını belirterek, "Alman'ya'nın otomobil imalat şehri olan İngalstadt 'te çalışıyorum. Gurbetci olarak hep ülkemizin gelişmesini ve güçlenmesini Avrupa gibi teknolojik alanda başarı göstermesini isterdim. Ama Cumhur başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil, Uçak, İHA, SİHA, helikopter, tank, gemi ve bir çok alandaki yerli üretimle bizi gururlandırdı. Bir gurbetçi olarak yabancıların karşısında artık gururla bizimde dünya ülkelerinin sahip olduğu yerli üretim savunma sanayimiz, teknolojik ürünlerimiz var diyebiliyoruz. Ben bu dünyanın ilk SİHA savaş uçağını görmek için bayramda gelmek istedim fakat 23 Nisan son gün dedikleri için yetişememekten dolayı üzülmüştüm. Ama Cumhurbaşkanımız bu eserin ziyaret süresini uzatınca hemen bilet alıp görmeye geldim. Gördüğüm eserle gurur duydum göğsüm kabardı. Bunun daha büyüğünün yapılacağını duyunca gururum ikiye katlandı. Ülkemize bu tip büyük işler yakışıyor" dedi.
FAZLI GÖZÜŞ, "BU YÜZ YIL TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAK. ERDOĞAN'IN MİMAR SİNAN GİBİ SON 5 YILI USTALIK ESERİ OLACAK"
Yağmura rağmen TCG Anadolu savaş gemisini görmeye gelen emekli Fazlı Gözüş, bu yılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan'ın Mimar Sinan'ın ustalık eserlerini yaptığı gibi son beş yılında Erdoğan'ın ustalık eserlerini gerçekleştireceği yılı olacağını söyledi.
TCG Anadolu'yu yağmura aldırmadan Bilecik'ten gelerek gezen Rasim Uysal, "Ülkemizin guurru olan bu savaş gemisini görmek için Bilecikten kalkıp geldim. Bu gemi bizim gururumuzdur. Bende Türkiye vatandaşı olduğum için kilometrelerce uzaklıkta da olsa gelip yerinde görmek ve gururlanmak istedim. Bu bizim ve ülkemiz için gurur kaynağıdır. Daha büyüklerini ve güçlülerini yaparak kendimizi göstermemiz gerekir. Yerli üretimimiz olan böyle bir gemiyi görmekten dolayı büyük mutluluk yaşadım" ifadelerini kullandı.
"BU ESERLER KENDİMİZİ GÜÇLÜ HİSSETTİRİYOR"
Yağışlı havaya rağmen ıslanmayı göze alarak TCG Anadolu gemisine koşan Hasan Metin, "Bu gemi bizim dünyaya karşı gururumuz ve kendimizi güçlü hissetmemizi sağlayan önemli bir gelişme. Yerli ve milli olması da ayrı bir gurur kaynağı. Her geçen gün güçlenmemiz düşmanlarımızı rahatsız ediyor. Bundanda mutluluk duyuyorum ülkeme olan güvenim artıyor" diye konuştu.