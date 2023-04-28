95 yaşındaki Latife ninenin tek isteği Erdoğan’ı görmek

Diyarbakırlı ve Kürt olan 95 yaşındaki 6 çocuk annesi Latife Bilek'in en büyük hayali Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmak. Başkan Erdoğan'ın bugün Adana'da vatandaşlarla buluşacağını söyleyen ve elinden Erdoğan'ın fotoğrafını düşürmeyerek "Rabia" işareti yapan Latife nine, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranıyım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Seçimi kazanacağını biliyorum ama dualarımı ondan esirgemiyorum. Gece-gündüz dua ediyorum En büyük isteğim kendisiyle görüşmek. Adana'ya geliyor inşallah görüşürüm. Kürdüm ama onlara oy vermem. Erdoğan haricinde kimseye oy vermem" dedi.

Annesiyle yaşayan Selma Bilek, "Erdoğan'ı eleştirenle hemen kavga ediyor ya da evden kovuyor. Evi taşıyacaktık, anlaştığımız taşıma şirketi eve geldi, HDP'yi savununca evden kovdu, taşınamadık. Yeni bir taşıma şirkte arıyoruz" diye bir anısını anlattı.