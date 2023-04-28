95 yaşındaki Latife ninenin tek isteği Erdoğan’ı görmek

Diyarbakırlı ve Kürt olan 95 yaşındaki 6 çocuk annesi Latife Bilek'in en büyük hayali Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmak. Başkan Erdoğan'ın bugün Adana'da vatandaşlarla buluşacağını söyleyen ve elinden Erdoğan'ın fotoğrafını düşürmeyerek "Rabia" işareti yapan Latife nine, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranıyım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Seçimi kazanacağını biliyorum ama dualarımı ondan esirgemiyorum. Gece-gündüz dua ediyorum En büyük isteğim kendisiyle görüşmek. Adana'ya geliyor inşallah görüşürüm. Kürdüm ama onlara oy vermem. Erdoğan haricinde kimseye oy vermem" dedi.
Annesiyle yaşayan Selma Bilek, "Erdoğan'ı eleştirenle hemen kavga ediyor ya da evden kovuyor. Evi taşıyacaktık, anlaştığımız taşıma şirketi eve geldi, HDP'yi savununca evden kovdu, taşınamadık. Yeni bir taşıma şirkte arıyoruz" diye bir anısını anlattı.
HASTANE TORUNUMU REHİN ALDI
Ziyapaşa Mahallesi'nde kızı ve torunuyla birlikte yaşamını sürdüren Latife Bilek, seçim yaklaştıkça heyecanının artığını söyledi. Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklardan dolayı evden dışarı çıkamayan Latife nine, "Böyle bir Cumhurbaşkanı görmedim" diyerek, "Ben bu ülkede dünyaya gelen torunumu 15 gün göremedim. Neden biliyor musunuz? Hastane parasını ödeyemediğimiz için torunumu rehin aldılar. Şimdi öyle mi? Şehir hastanesine gidiyorum beni görevliler tekerli sandalyeye bindirip doktorun odasına kadar götürüyor. Hastanelerde ilaç yazdırdıktan sonra sabah saat 4 kuyruğa girip saatlerce bekliyorduk. Ama şimdi ilaçlarım evime kadar getiriliyor. Kimin sayesinde oldu tabi ki Erdoğan'ın sayesinde. Kim bu hizmetleri inkar ederse yalan söyler. Yukarıda Allah var" diye konuştu.
KÜRT'ÜM AMA ONLARA OY YOK
CHP'nin HDP ile ittifak etmesine sinirlendiğini ifade eden Latife nine, "Ben de Kürt'üm ama onlara oy vermem. Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla nasıl birlikte olursun? Siz de hiç mi vicdan yok? Seçimde herkes görecek, Erdoğan yine kazanacak. Gece-gündüz dua ediyorum. En büyük isteğim ise Cumhurbaşkanımız ile görüşmek ve onunla konuşmak. Adana'ya gelecek inşallah kendisiyle görüşürüz. Eğer zamanı olursa çay içmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
"HDP'Yİ SAVUNUNCA EVDEN KOVDU"
Annesinin tam bir "Erdoğan aşığı" olduğunu anlatan Selma Bilek de, "Bir an olsun televizyonun başından ayrılmıyor, sürekli Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını takip ediyor. O'na kötü söz söylendiği zaman hemen kavga ediyor ya da evden kovuyor. Evi taşıyacaktık, anlaştığımız taşıma şirketi sahibi eve geldi, HDP'yi savununca evden kovdu, taşınamadık.
Yeni bir taşıma şirkte arıyoruz. Hatta Erdoğan için zaman zaman çocuklarıyla birlikte tartıştığı oluyor. Cumhurbaşkanımızın Adana'ya geleceğini öğrendiği günden beri çok heyecanlandı. Mitinge götürmek istiyorum ama rahatsızlığından dolayı götüremeyeceğim" dedi.