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Giriş Tarihi: 28.4.2023 18:46

AK Partili Hızal’dan Büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait katlı otoparka, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterini asılmasına "Burası kamusal alan! Parti binanız değil!’’ diyerek tepki gösterdi.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Hızal’dan Büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mezarlıkbaşı Çankaya Katlı Otopark'a asılan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: ''Tüm İzmirlilere ait olan Çankaya Katlı Otoparkı. Burası kamusal alan! Parti Binanız Değil!'' ifadelerine yer verdi.

Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi, pankartın indirilmesini istedi.

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AK Partili Hızal’dan Büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki
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