Ankara emniyetinden düzensiz göçmenlere operasyon! Türkiye sınırına 2 ay yürüdüler

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçları ile ilgili yapılan çalışmalar ve uzun süreli takipler sonucunda düzenlediği operasyonda E.A.Ş., T.C. ve M.S.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

2 AY YÜRÜDÜLER

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce soruşturma kapsamında yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, savaş ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla özellikle Afganistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden kaçan ve dağlık bölgelerden 2 aylık sürede yürüyerek sınırlarımıza geldikleri tespit edildi.

TAKSİCİ VE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ TAŞIDI

Düzensiz göçmenlerin öncelikle İran sınırında bulunan kaçakçılar vasıtasıyla yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giriş yaptırıldığı sonrasında ise Doğu illerinde bulunan organizatörlerin bu düzensiz göçmenleri şehir merkezlerinden uzakta kalan metruk yerlerde bir süre barındırdıkları belirlendi. Batı illerine sevk etmek için uygun zaman kolladıkları ve sonrasında otomobil tarzındaki araçlar ile küçük gruplar halinde Ankara ve Batı illerine sevk ettikleri tespit edildi. Sevkler esnasında düzensiz göçmenlerin 5 – 6 kez araç değiştirdiği ve sonrasında Ankara sınırlarına getirilerek bırakıldığı, bu aşamadan sonra Şehirlerarası Otogarı AŞTİ içerisinde büfe işleten şüpheli R.A. ve AŞTİ çevresindeki taksi duraklarında ticari taksici şoförlüğü yapan diğer şüpheliler E.A.Ş., T.C. ve M.S.A. isimli kişileri devreye girdiği tespit edildi.

2 BİN 500 DOLARA SAHTE GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ

Özel araçlar ve ticari taksiler ile irtibatlı oldukları organizatörler tarafından kendilerine bildirilen konumlara giderek bırakılan düzensiz göçmenleri alıp, Ankara merkezine getirdikleri veya İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Batı illerine götürdükleri belirlendi. AŞTİ içerisinde anlaşmalı oldukları otobüs şoförleri ve muavinleri aracılığıyla Batı illerine gönderdikleri, düzensiz göçmenleri taşıyan şüphelilerin olası kontrollerden kurtulmak için kişilere daha önceden hazırlatmış oldukları sahte geçici kimlik belgelerini vererek uygulamalarda bu kimlikleri göstermelerini istedikleri, düzensiz göçmenlerin bu iş için sınırın diğer tarafında iken anlaşmış oldukları insan kaçakçılarına kişi başı bin 500 dolar ile 2 bin 500 dolar arasında bir para ödedikleri tespit edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE TESLİM EDİLDİ

Soruşturma başlangıcı ve sonrasında Ankara, Kocaeli ve Çankırı illerinde yapılan toplam 9 ayrı yakalama neticesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.