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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Arıcılara 55 ton arı yemi desteği

ABBAS ÇAKAR
Arıcılara 55 ton arı yemi desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltenin artırılması amacıyla "Arıcılığı Destekleme Projesi" kapsamında, üreticilere yüzde 50 fondan şeker (arı yemi) desteğinde bulundu. Daha önce arıcılığın desteklemesi çerçevesinde arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteği veren Büyükşehir Belediyesi, arıların ilkbaharda nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, koloni kayıplarını azaltmak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmak amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli arı yemi desteği veriyor. Proje kapsamında 55 ton şekerin dağıtımı, Kocaeli'de Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 400 aktif üreticiye teslim edilmeye başlandı.
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Arıcılara 55 ton arı yemi desteği
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