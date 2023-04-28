Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’nun ’Şehit ailesine ÖTV’si araç’ vaadine tepki: Biz yıllar önce yasalaştırdık

"SİZİN AKLINIZA YENİ GELEN FİKİRLERİ, BİZLER YILLAR ÖNCE YASALAŞTIRDIK"

2016 yılındaki ÖTV Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlatan Bakan Nebati şunları ifade etti:

"Şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk."