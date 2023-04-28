CHP’de beceriksizlik

HER fırsatta seçim güvenliğinden, sandıklara sahip çıkmaktan bahseden CHP, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesi sandık kurullarında görev alacakların listesini bile yasal süresi içinde YSK'ya bildirmeyi beceremedi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde teslim süresi geçirilince ilçe seçim kurulu, sandık kurullarında görev alacakların listesini kabul etmedi. CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, ilçe seçim kurulunun verdiği karara itiraz etse de sonuç değişmedi. Durum böyle olunca Denizli'nin en büyük ikinci ilçesi Pamukkale'de CHP 712 sandığın tamamında sandık görevlisi bulunduramayacak. Yaşananlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yerel seçimlerinde seçmen kaydını Ankara'daki ikametgahına aldırmayı unutunca oy kullanamamasını hatırlattı.