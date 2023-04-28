Haluk Bayraktar’dan Kılıçdaroğlu’na zor soru: ABD’lilere teslim etmek ne demek?

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına katıldığı canlı yayında tepki gösteren Haluk Bayraktar "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı, ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor" diye konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİYE İFTİRA ATANLAR YÜKSELİYOR"

CHP'de kendilerine hakaret edenlerin yükseltildiğini söyleyen Bayraktar, "Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST alanını ABD'lilere teslim etmek istemesine tepki gösteren Bayraktar, "En son sayın Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde 'tebrik ederim' demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' dedi. 10 bin yerli şirket varken ABD'li şirketlere teslim etmek ne demek?" diye sordu.