Haluk Bayraktar’dan Kılıçdaroğlu’na zor soru: ABD’lilere teslim etmek ne demek?

Terör örgütü PKK uzantısı HDP ile birlikte 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı hedef alarak "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına katıldığı canlı yayında tepki gösteren Haluk Bayraktar "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı, ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor" diye konuştu.
"MİLLİ TEKNOLOJİYE İFTİRA ATANLAR YÜKSELİYOR"
CHP'de kendilerine hakaret edenlerin yükseltildiğini söyleyen Bayraktar, "Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST alanını ABD'lilere teslim etmek istemesine tepki gösteren Bayraktar, "En son sayın Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde 'tebrik ederim' demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' dedi. 10 bin yerli şirket varken ABD'li şirketlere teslim etmek ne demek?" diye sordu.
"BEN KONUŞURKEN Mİ SİYASET YAPIYORUM?"
Bayraktar şunları söyledi: 10 yıl önceye gidin. Her gün kalleşçe şehit haberleri duyuyorduk. Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. SİHA'ları Türk askeri bu ülkenin vatandaşlarının güvenliği için kullanıyor. Niye milli olduğu için rahatsızlık duyuyorsunuz? Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum?
"BABAMIN BİR VASİYETİ VAR..."
Babamın bize vasiyeti var; 'Hiç kimseden maddi destek almayacaksınız, bütün masrafları biz karşılayacağız' diye. O günden beri bu vakıf hiçbir destek, hibe almadı. Büyükşehir belediye seçimlerinden önce maalesef vakfımız iftira kampanyasına maruz kalıyor. Veli Ağbaba, 'Büyükşehir belediyesinden 41 trilyon yardım aldı' diyor. Biz maddi katkı sunuyoruz, gönüllülerimizi seferber ediyoruz, belediyelerin mekânlarına sadece öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Çağrı yaptık, açıklayın, en ufak tek kuruş destek aldık mı? Ağbaba şu anda Malatya'dan liste başı milletvekili adayı. En son sayın Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde 'tebrik ederim' demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' dedi. 10 bin yerli şirket varken ABD'li şirketlere teslim etmek ne demek?
Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'ı ziyaret etti. Kendisine vizyonu anlattık. Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlattık. Önemli olan bu işlere sahip çıkmak. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu konuda dünyada lider haline getirmişiz. Bu ülkenin bir başarısı ve kazanımı. Bize iftira atan adamlar yükseliyor. Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?
"AYNISINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPSA NE OLURDU?"
Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben Atatürk Havalimanı'nı bir tane Türk şirketine tahsis ettim, o kullanacak' dese ne derler? Bir şirkete peşkeş çekiyor derler. Nuri Demirağ bu ülkenin ilk özel sektör girişimcisi. Gök Okulu'nu burada kuruyor. 1935-45 yılları arasında uçaklar yapıyor. Ama öyle bir engelleniyor ki, yaptığı uçaklardan bir tanesi bile müzelerimizde örneği dahi yok. Sadece kullanılan alüminyum borular oyuncak müzesinde sergileniyor. Vecihi Hürkuş var. Nice girişimler var ki, muazzam atılımlar yapılmış. Ama üstü öyle örtülmüş ki, acentacılığa bırakılmış.