MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Demirtaş terörist ve bölücüdür

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Gündeme dair önemli konular var. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber muhabiri Pınar Özenç'in sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"KILIÇDAROĞLU SENDE KALP YOK"

Çalışmalar son derece güzel. Meydanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde dolaşan konuşma yapan zillet ortakları var ya kalp işareti yapıyorlar şimdi bugün bir gazetenin manşetinde simge olduğunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakiler.

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Yahu sende kalp yok kalp. Senin kalbin taşlaşmış. Kalbinde bir defa millet vatan sevdası yok. Neyin kalp işaretinden bahsediyorsun sen? Biz gittiğimiz her yerde konuştuğumuz her bir vatan evladıyla 14 Mayıs sonrasının Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini görüyoruz Allah'ın izniyle. Aydınlık yarınlarımızı görüyoruz..

Zillet alçalmak, aşağılanmak, hor görülmek demek. Bu millet zillete düşer mi? Bu ülke zillete düşer mi? FETÖ'nün PKK'nın Türk düşmanlarının, yeminli Türkiye düşmanlarının desteklediği bir zihniyete bu aziz millet oy verir mi? Asla. Cumhur ile cumhuriyet kucaklaşacak. Hep birlikte Türkiye diyeceğiz..

Bizim gördüğümüz objektif değerlendirmeler ışığında bu millet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı yapacak.

"YENİ BİR ANAYASA YAZACAĞIZ"

TBMM'de çok güçlü bir MHP tecelli ve tezahür edecek. Cumhur İttifakı olarak nitelikli çoğunluğa Allah'ın izniyle milletimizin iradesiyle ulaşacağız. Hedeflemiş olduğumuz yeni kapsayıcı, demokratik, her kesimi kucaklayan, devlet millet dengesini kurgulamış ve oluşturmuş bir anayasaya da mutlaka ulaşacağız ve yeni bir anayasa yazacağız. Cumhur İttifakı'nın derdi Türkiye. Aklında Türkiye var. Türkiye kalbinde var liderimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın.

"ANKET ŞİRKETLERİ SATILMIŞ"

Bunlar kendisini darı ambarında görüyor. Gökten bunların duası kabul olursa gökten bilmem ne yağar. Cumhur İttifakı'nın oyu değil düşüş Allah'a binlerce şükürler olsun gittikçe tırmanıyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu diğerleri boşuna hayal kurmasın boş yere çırpınmasın Cumhur İttifakı Türkiye sevdasından vazgeçmeyecek, mücadelesinden vazgeçmeyecek. Bizim gördüğümüzü anket şirketleri görmüyor. Çünkü bu anket şirketleri satılmış. Anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor.

Bu anket şirketleri siparişle çalışıyor. Bu anket şirketlerinin hepsinin partilerle malum zillet partileriyle diyaloğu var. Ön kapıda kamuoyu araştırmasını ilan ediyorlar arka kapıda çanta ile parayı alıyorlar. Bunlar bu kadar ahlaksız. Bu kadar erdemsiz. MHP'ye daha önce pek çok iftira atıldı. Partimizi karalama faaliyeti yürütüldü. Bir taraftan da kara kampanya ile partimizi kamuoyu nezdinde itibarıyla oynanmak için bir teşebbüste bulunuldu.